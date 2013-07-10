معوقات استخدام الليزر لتبييض الأسنان

من لا يتمنى الحصول على أسنان ناصعة البياض وابتسامة جذابة لذلك يلجأ الكثيرون إلى استخدام أجهزة الليزر الحديثة كنوع من أنواع تبييض الأسنان بسهولة ويسر، ولكن هل تلك العملية متاحة للجميع وهل لها أى أعراض جانبية.

يجيب الدكتور أحمد رضوان استشارى أمراض الأسنان أن عملية تبييض الأسنان والتى لا تستغرق ساعة بعيادة طبيب الأسنان والتى انتشرت بصورة كبيرة مؤخرا ولكن عملية تبييض الأسنان لا تصلح لكل الأشخاص والأعمار.

فعملية تبييض الأسنان لا تصلح لأصحاب الاسنان القاتمة وشديدة الاصفرار بل يحتاجون إلى حشوات تجميلية أو تغليف لأسنانهم وطبيب الأسنان هو الذى يحدد أن هذه الحالة ممكن تبييضها أولا.

لا ينصح بتبييض لأسنان لأشخاص أقل من 18 عاماً وذلك خشية التأثير على عصب الأسنان مما يؤدى إلى حساسية مستمرة ومضاعفات مستمرة فى المستقبل.

كما لا يمكن عمل تبييض أسنان لأشخاص لديهم حساسية وذلك نتيجة عملية تبييض الأسنان يحدث انحصار فى اللثة عن الأسنان مما يزيد فى حساسيتها، كما لا ينصح باستخدام تبييض الأسنان للمرأة الحامل أو المرضعة.

لا ينصح بتبييض الأسنان للمدخنين إلا إذا أقلعوا عن التدخين للحفاظ على صحتهم وأسنانهم. أن عملية تبييض الأسنان غير خالية من المضاعفات.