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ماستر سين«الهوارى»: المشهد الافتتاحى «أفان تيتر» جمع أبطال «مزاج الخير» بصحراء سقارة

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ماستر سين«الهوارى»: المشهد الافتتاحى «أفان تيتر» جمع أبطال «مزاج الخير» بصحراء سقارة ماستر سين«الهوارى»: المشهد الافتتاحى «أفان تيتر» جمع أبطال «مزاج الخير» بصحراء سقارة

كتب : نجلاء أبوالنجا منذ 15 دقيقة

يعتبر المخرج مجدى الهوارى أن مشهد البداية فى الحلقة الأولى أو الـ«أفان تيتر» هو «الماستر سين» فى مسلسله الجديد «مزاج الخير» بطولة مصطفى شعبان ودرة.. يقول «مجدى»: «كان هناك اتفاق بينى وبين المؤلف أحمد عبدالفتاح أن أقدم المشهد الافتتاحى كتمهيد لكل شخصيات المسلسل وأبطاله، وكان هذا صعب التنفيذ؛ لأنه يضطرنا لجمع كل أبطال المسلسل بلا استثناء وتصوير كل منهم مصحوبا بمشهد يخصه ويكشف شخصيته، وبالفعل صورت هذا المشهد بالكامل على هيئة مشاهد متفرقة تم تجميعها فى مشهد واحد وتم التصوير فى صحراء سقارة منذ السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء، ويجمع المشهد بين مصطفى شعبان وحسن حسنى ومحمود الجندى ودرة ومى سليم ومحمد نجاتى وعلا غانم وياسمين الجيلانى وعبير صبرى، وكان يحتاج إلى ثلاثة أيام على الأقل للتصوير ولو كنت أصوره لفيلم سينما كنت سأصر على ثلاثة أيام على الأقل لأصوره، لكن الظروف التى مرت بها البلاد هذه الفترة وطبيعة «الفيديو» وتعاون الممثلين معى ساعدتنى فى إنجاز المشهد الكبير فى يوم واحد فقط، والمشهد يضم مطاردات ومحكمة ورحلة مختصرة لكل أبطال المسلسل».

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