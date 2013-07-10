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الحلقة الأولى من "الزوجة الثانية": "عتمان" يصبح عمدة كفر أبو شوكة

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الحلقة الأولى من "الزوجة الثانية": "عتمان" يصبح عمدة كفر أبو شوكة الحلقة الأولى من "الزوجة الثانية": "عتمان" يصبح عمدة كفر أبو شوكة

كتب : سلوى الزغبي منذ 50 دقيقة

في الحلقة الأولى من مسلسل "الزوجة الثانية"، شهد "العمدة عتمان"، الذي يلعب دوره الفنان عمرو عبدالجليل، مراسم تسليم تليفون العمدة بعد موت عمدة كفر أبوشوكة، وسط تهليل الفلاحين مرددين، "عاش العمدة".

بدأت أحداث المسلسل بمشاجرة بين "حفيظة"، زوجة العمدة، والتي تلعب دورها الفنانة علا غانم، وبين "فهيمة"، زوجة علوان أخو العمدة، والتي تلعب دورها الفنانة إيناس عز الدين، وعايرت فهيمة زوجة العمدة "حفيظة"، لأنها لم ترزق بأطفال مثلها، فيما بدأت تتضح معالم شخصية العمدة عتمان من خلال نهره للغفير حسان، عندما ذكره بأنه صائم، بينما كان العمدة يشرب، قائلا له: "مكنش واجب تفكرني"، وهو ما وافقه عليه "الشيخ مبروك"، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صيام، بقوله: "العمدة عنده حق مكنش واجب تفكره، النسيان رحمة من عند ربنا، وعشان ربنا بيحب العمدة خلاه ينسى".

فيما ظهرت "فاطمة"، زوجة أبوالعلا، التي تلعب دورها الفنانة آيتن عامر، من خلال احتفالها مع إحدى بنات القرية للتحضير لزواجها، وكذلك إحضار الطعام لزوجها أبوالعلا في الطاحونة، الذي يلعب دوره الفنان عمرو واكد، نظرًا لانشغاله، مؤكدين من خلال الأحداث على جمال "فاطمة" وطمع رجال القرية فيها.

يُذكر أن مسلسل الزوجة الثانية من قصة أحمد رشدي صالح، سيناريو وحوار أحمد صبحي وياسين الضوي، وإخراج خيري بشارة.

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