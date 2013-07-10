فيلم مصري عن ثورة 30 يونيو بإنتاج ضخم

بدأ المخرج خالد يوسف في الإعداد لأوّل حدث فنيّ يؤرّخ لثورة 30 حزيران/يونيو من خلال فيلم سينمائيّ ضخم يقوم بإنتاجه "كامل أبو علي". وقد تمّ رصد ميزانيّة مفتوحة لأحداث الفيلم الذي من المقرّر أن يكتب له السيناريو والحوار اثنان من أهمّ الكتاب هما وحيدي حامد ومحفوظ عبد الرحمن، خصوصاً أنّ المخرج خالد يوسف كان قد رصد جميع الأحداث منذ بداية اليوم الأول من الثورة في فيلم تسجيليّ للقوات المسلّحة التي وفّرت الإمكانيّات الفنيّة كافة، لاسيّما مع قيام الطائرات الحربية بتصوير مظاهرات 30 يونيو التي خرجت فيها الملايين إلى الشوارع في جميع محافظات مصر.

يذكر أنّ موسوعة "جينس" العالمية اعتبرت تظاهرات حزيران/يونيو هي الأكبر في تاريخ الإنسانيّة، حيث بلغ عدد المتظاهرين أكثر من 30 مليون متظاهر.

الفيلم سيكون دراميّاً، يُعبّر عن حالة الكبت التي يختزنها الشعب المصريّ، والتي أدّت إلى خروج الملايين على طريقة فيلم "حين ميسرة".