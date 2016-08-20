ارتدي الجمبسوت في العيد على طريقة إيل فانينغ

تتميّز الممثلة الشابة إيل فانينغ Elle Fanning عن زميلاتها باختياراتها المتميّزة وتنسيقاتها العصريّة الجذابة في كلّ ظهور لها على السجّادة الحمراء. وقد شوهدت مؤخراً بإطلالة بسيطة ترتدي فيها جمبسوت أنيقاً من الدينم.

نسّقت إيل فانينغ إطلالتها بطريقة بسيطة يُمكن أن تلهم إطلالتك في عيد الأضحى المبارك، إذ اختارت حقيبة حذّابة بتصميم عمليّ و ألوان صيفيّة مشرقة، ثمّ أكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبيّة جميلة، بينما تركت شعرها منسدلاً بنعومة.

شاهدي معنا إطلالة إيل فانينغ، واستوحي منها إطلالة يوميّة للعيد.