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للرجل: أجمل التصميمات الأنيقة بدرجات الأزرق الراقي

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الخميس 18-08-2016 13:14

خيارات الرجل في الموضة محدودة أكثر من خيارات المرأة، لأنه لا يستطيع أن يتلاعب بالألوان والطبعات كثيراً؛ ولهذا ثمة لوحة ألوان معيّنة يعتمد عليها في معظم إطلالاته الصباحية الكاجوال والمسائية الرسمية، وأبرزها اللون الأزرق بالطبع. ومن النادر أن نجد رجلاً لا يحبّ اللون الأزرق أو لا يمتلك بعض القطع الزرقاء في خزانته. ولهذا، فإنّ دور الأزياء العالمية تقدّم في كلّ موسم أجمل تصميمات الأزياء والاكسسوارت باللون الأزرق، مع تنوّع درجاته، التي تتألّف من الأزرق السماوي الفاتح، مروراً بالأزرق النيلي الحيويّ، ووصولاً إلى الأزرق الليلي أو الكحلي الداكن.

للرجل الأنيق العصري، عليك بسترة البليزر!

وتشمل هذه التصميمات السراويل، والقمصان، والكنزات، والسترات، والبدلات الرسمية وحتى الأحذية وشنط اليد. وقد شاهدنا أجملها لدى كلّ من "رالف لورين" Ralph Lauren، و"غوتشي" Gucci، و"جيمي شو" Jimmy Choo، "وجيفنشي" Givenchy، و"بربري" Burberry، و"بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta وغيرهم…
وبإمكانك اختيار تصميمات اللون الأزرق المميّزة لمختلف الإطلالات الصباحية والمسائية، وفي الصباح، وللمشاوير الكاجول. بإمكانك تنسيق سروال جينز مع قميص أزرق على سبيل المثال. وللمناسبات المسائية، اختر البدلة الرسمية الزرقاء ذات الدرجة الفاتحة أو الداكنة.
جمعنا لك اليوم عزيزي الرجل أجمل التصميمات باللون الأزرق من أحدث مجموعات دور الأزياء العالمية لتختار منها ما يُعجبك، وما يتناسب مع ذوقك الراقي.

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سيدتي