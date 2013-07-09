نعومي تطرح عطراً جديداً

ليست نعومي علامة تجارية مرموقة في عالم قمصان النوم والملابس النسائية الداخلية الفاتنة وحسب، لكنها معروفة ايضاً في عالم العطور والجمال؛ حيث تتباهى بعدة عطور ايقونية من أبرزها عطرا "غزل " و"نجمة" الأكثر طلباً من آلاف السيدات في منطقة الشرق الأوسط.

وفي إطار الاستعداد لتشكيلة الخريف المرتقبة بتوق، أعلنت نعومي طرح عروض لعطرين جديدين سيأسران قلوب عميلاتها الوفيات.

عطر Dentelle: هو عطر يجسّد ذروة السحر والأنوثة مع تركيبة تتألف من مستخلص زهرة الشنبق، عشبة اللبلاب والمندرين التي تمتزج بلبّ عطور السحلبية والبنفسج والورد والروائح الأساسية لخشب القطيفة وثمر العليق والمسك والفانيلا.

تشكيلة عطور Floral Fruit: تهدي نعومي هذا العرض الجذاب والغني بالالوان لعميلاتها المفعمات بالشباب والمحبات للمرح من جميع الأعمار وهي مثالية لتمزج مع عطوركن بحسب الرغبة. تباع هذه التشكيلة الرائعة من العطور بأسعار مدهشة مع القارورة الواحدة بسعر 79 درهماً – ريالاً.