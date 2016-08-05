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Ashley Graham أشهر العارضات الممتلئات تكشف سر أناقتها

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الجمعة 05-08-2016 11:00

تعاني الفتيات الممتلئات كثيراً عند اختيار الفساتين أو الإطلالات المناسبة لهن، ولكن يبدو أن العارضة آشلي غراهام Ashley Graham وجدت التركيبة المثالية لتكون متألقة على الدوام وتبني سمعتها كأشهر عارضات الـ Pluss Size في مجال الموضة والأزياء، وفي هذا الموضوع نكشف لك سر أناقتها وتألقها الدائم في عالم مهووس بالنحافة.

١- على الرغم من تألقها باللون الأسود في عدة مناسبات إلا أن آشلي تحرص على اختيار الألوان المشرقة في عدد من إطلالاتها، مثل الفستان الأحمر الرائع الذي ارتدته في حفل البيت الأبيض، وأناقتها بالفستان الفوشي القصير في إطلالة سابقة.

٢- بالنظر إلى صور آشلي غراهام أعلاه نجدها تعتمد البساطة في جميع إطلالاتها، فإن كنت تتمتعين بجسم ممتلئ فاتبعي خطى العارضة الأنيقة، وتجنبي ارتداء الإكسسوارات التي لا تحتاجينها، اكتفي بعقد ناعم أو أقراط براقة حتى تُظهري جمال الإطلالة دون مبالغة.

٣- عندما يأتي الأمر لاختيار القطعة المناسبة لإطلالتك، فإن معرفة المقاس المناسب هي أهم خطوة، فإن ارتديت أصغر من مقاسك فسيظهر ذلك واضحاً على إطلالتك، وإن ارتديت أكبر من مقاسك فستزدادين حجماً إضافياً، احرصي دائماً على اختيار المقاس المناسب لجسمك مع اختيار القصَّة المناسبة كذلك، سواء في الجينز أو الأزياء اليومية أو فساتين السهرات الجذابة.

اتبعي خطى آشلي غراهام وتألقي بإطلالات جميلة دائماً، فالجمال غير محدود بوزن أو جسم محدد.

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سيدتي