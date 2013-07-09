المكتب الفني يحقق في وقائع نصب واحتيال لمالك جريدة شعب مصر بمساعدة”سلطان وماضي”

قال مصدر قضائي بالنيابة العامة أن المكتب الفني بدأ التحقيق في وقائع تتهم رئيس مجلس إدارة شركات كابيتال هوم للتنمية السياحية ومالك جريدة شعب مصر محمود عيد موسي وذلك لقيامة ببيع وحدات سكنية وهمية بالإسكندرية ومرسي مطروح والساحل الشمالي.

وأوضح أن مالك الشركات قام بالتسويق لتلك الوحدات السكنية من خلال عديد من الصحف التي يمتلكها وأبرزها “شعب مصر “التي أستخدمها لخدمة أغراض شخصية ومازال يستخدمها حتى الآن للترويج للوحدات السكنية .

حيث تقدم العديد من المواطنين بمستندات للنائب العام تفيد قيامه بالترويج لبيع وحدات سكنية وهمية من خلال الإعلان عن إقامتها علي أراضي مملوكة للدولة وليست ملكية خاصة له .

كما أفادت المستندات أنه له صحيفة جنائية من وقائع النصب والاحتيال علي صحف قومية مثل الأهرام والأخبار …وعدد أخر من الصحف

وأضاف أن التحريات التي حصل عليها المكتب الفني تؤكد قيامة بالاستيلاء علي أموال مصريين وعرب مقيمين داخل وخارج مصر وذلك تم بمعرفة مباحث الأموال العامة

وأكد أن الذي سهل عمليات النصب والاحتيال له هم قيادي حزب الوسط عصام سلطان وأبو العلا ماضي الذين ساعداه علي تهريب أمواله للخارج