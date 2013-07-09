أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

المكتب الفني يحقق في وقائع نصب واحتيال لمالك جريدة شعب مصر بمساعدة”سلطان وماضي”

  • 9
Google+ Print
المكتب الفني يحقق في وقائع نصب واحتيال لمالك جريدة شعب مصر بمساعدة”سلطان وماضي” المكتب الفني يحقق في وقائع نصب واحتيال لمالك جريدة شعب مصر بمساعدة”سلطان وماضي”

 

النيابة العامة

قال مصدر قضائي بالنيابة العامة أن المكتب الفني بدأ التحقيق في وقائع تتهم رئيس مجلس إدارة شركات كابيتال هوم للتنمية السياحية  ومالك جريدة شعب محمود عيد موسي وذلك لقيامة ببيع وحدات سكنية وهمية بالإسكندرية ومرسي مطروح والساحل الشمالي.

وأوضح أن مالك الشركات قام بالتسويق لتلك الوحدات السكنية من خلال عديد من الصحف التي يمتلكها وأبرزها “شعب مصر “التي أستخدمها لخدمة أغراض شخصية ومازال يستخدمها حتى الآن للترويج للوحدات السكنية .

حيث تقدم العديد من المواطنين بمستندات للنائب العام تفيد قيامه بالترويج لبيع وحدات سكنية وهمية من خلال الإعلان عن إقامتها علي أراضي مملوكة للدولة وليست ملكية خاصة له .

كما أفادت المستندات أنه له صحيفة جنائية من وقائع النصب والاحتيال علي صحف قومية مثل الأهرام والأخبار …وعدد أخر من الصحف

وأضاف أن التحريات التي حصل عليها المكتب الفني تؤكد قيامة بالاستيلاء علي أموال مصريين وعرب مقيمين داخل وخارج مصر وذلك تم بمعرفة مباحث الأموال العامة

وأكد أن الذي سهل عمليات النصب والاحتيال له هم قيادي حزب الوسط عصام سلطان وأبو العلا ماضي الذين ساعداه علي تهريب أمواله للخارج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر