احذرى: التورم وزلال البول من العلامات التى لا يجب إهمالها فى الحمل

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة حامل فى الأسبوع 25، ومنذ بداية الحمل وأنا أعانى من انتفاخ فى الجسم بشكل عام وتورم، ومنذ بداية الشهر الخامس لم أعد قادرة على المشى، كما يصاحب ذلك التورم ألم فى المفاصل والساقين، ولم أعد أستطيع فرد الركبة بالكامل أو ثنيها، علماً بأن هذا هو حملى الثانى؟.

وبعد عمل العديد من الفحوصات من ضمنها الزلال ووظائف الكبد وقياس ضغط الدم لمدة أسبوع كامل يومياً، ولم يظهر شىء، إلا أن هناك نسبة (1+) زلال، وفى الفحص الثانى لم يظهر شىء نهائياً، وكانت نتائج قياس الضغط طبيعية.

والآن لم أعد أستطيع المشى، وآلام المفاصل تقتلنى، ولم أعد قادرة على فعل أى شىء، حتى بعد التحكم بنسبة الأملاح فى الأطعمة والتزامى بالراحة التامة

> فما هى الأسباب التى يمكن أن تكون مسئولة عن تلك الأعراض؟

يجب عن السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا:

> تعتبر التغيرات فى نسبة زلال البول ارتفاعا وانخفاضا وكذلك تورم الجسم من العلامات التى لا يجب إهمالها ويجب التعامل معها باهتمام شديد حتى لا تتعرض السيدة وجنينها لأى مخاطر فغالبا ما تشير تلك الأعراض إلى حدوث ما يسمى تسمم الحمل والذى يعتبر من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الولادة المبكرة وإلى عدة مخاطر أخرى.

لذا ننصح السيدة بالقيام بعدة خطوات هامة وهى:

> إجراء سونار على الجنين للتأكد من سلامته.

> إعادة جميع التحاليل السابقة فى معمل مختلف.

> الالتزام بعمل متابعة لصيقة للحمل والتى يحددها الطبيب المعالج.