كيف كسر مصطفى الخاني القاعدة هذا العام؟!

على غير عادته، يشارك الفنان السوري مصطفى الخاني هذا العام بثلاثة أعمال دراميّة، دفعة واحدة، ليكسر قاعدة الاكتفاء ببطولة عمل واحد، كما درجت العادة في كلّ عام.

وفي كلّ عام يُصرّح الفنان السوري أنّه يفضّل المشاركة بعمل واحد فقط، ليتفرّغ للشخصيّة التي يؤدّيها بشكل تامّ، من دون أيّ تشويش. ولكنّ إغراء الأدوار التي عُرضت عليه هذا الموسم جعله يقبلها على تنوّعها من بيئة شاميّة وكوميديا ودراما معاصرة.

ويطلّ الخاني على جمهوره خلال موسم رمضان المقبل بالمسلسل الاجتماعيّ المعاصر "حائرات"، للمخرج سمير حسين، حيث يجسّد في المسلسل شخصيّة "راغب" الشّاب المعقّد المتناقض، واللافت أنّ راغب نفسه يُدرك التناقضات الموجودة في حياته، لكنّه في كلّ مرّة يُحاول أن يُصلح غلطه، يقع في غلط أكبر.

كذلك يطلّ الفنان الشاب عبر مسلسل "يامال الشام" للمخرج باسل الخطيب, ويجسّد فيه شخصية "فؤاد"، وهو شاب يهوديّ يعيش في دمشق، وهو على صلة مع الوكالة اليهوديّة، ويعمل معها بهدف تهجير اليهود من سورية إلى فلسطين المحتلة، بشتّى الوسائل، فيغري البعض بالمال وبمكاسب تنتظرهم في حال هجرتهم، وحين يفشل في استمالتهم للهجرة، يعتمد معهم أسلوب الترهيب.

وشارك الخاني لموسم 2013 بعمل بيئة شامية كوميديّ بعنوان "حمّام شامي"، ولكن تأجّل عرض العمل لما بعد رمضان لكي يأخذ المسلسل حيّزاً مناسباً من العرض، حسب قول مخرجه مؤمن الملا. ويجسّد الخاني في العمل دور "خرطوش"، وهو شخصيّة في غاية الذكاء والدهاء والمكر والطيبة، يخرج من السجن في بداية العمل، ويعمل في حمّام السوق، ويجمع بعض المال، حتّى لو كان ذلك بالاحتيال لكي يتزوّج "ابتهال"، هذه الفتاة التي تربطه بها قصّة حبّ طوال فترة المسلسل.