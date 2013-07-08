أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

دعي مجوهراتك تحتفل بالألوان

Google+ Print
دعي مجوهراتك تحتفل بالألوان دعي مجوهراتك تحتفل بالألوان

الألوان، أينما دخلت وكيفما وزّعت تدرجاتها، تترك لمسات من الفرح والانتعاش. فهي إذا دخلت الى الأقمشة زادتها أناقة وتألقاً، وإذا زيّنت الإكسسوارات حولتها الى قطع فنية ساحرة، وإذا دخلت في صياغة الحليّ زادتها غناً وترفاً. وقد تكون المجوهرات المرصّعة بالأحجار الكريمة الملوّنة أكثر المجوهرات مبيعاً في العالم الى جانب تلك المرصّعة بالماس، لما لها من دور بارز في إغناء الإطلالات وإضفاء مزيد من الفخامة عليها، لذا نجد أن الدور العالمية تسعى في كل مجموعة لها إلى تقديم تشكيلة غنية بالأحجار الملوّنة والمتلألئة. إليك بعض القطع التي اخترناها لتكون زينتك في أبهى إطلالاتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي