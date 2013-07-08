دعي مجوهراتك تحتفل بالألوان

الألوان، أينما دخلت وكيفما وزّعت تدرجاتها، تترك لمسات من الفرح والانتعاش. فهي إذا دخلت الى الأقمشة زادتها أناقة وتألقاً، وإذا زيّنت الإكسسوارات حولتها الى قطع فنية ساحرة، وإذا دخلت في صياغة الحليّ زادتها غناً وترفاً. وقد تكون المجوهرات المرصّعة بالأحجار الكريمة الملوّنة أكثر المجوهرات مبيعاً في العالم الى جانب تلك المرصّعة بالماس، لما لها من دور بارز في إغناء الإطلالات وإضفاء مزيد من الفخامة عليها، لذا نجد أن الدور العالمية تسعى في كل مجموعة لها إلى تقديم تشكيلة غنية بالأحجار الملوّنة والمتلألئة. إليك بعض القطع التي اخترناها لتكون زينتك في أبهى إطلالاتك.