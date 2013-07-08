"الأغذية والدواء الأمريكية" تصدق على عقار "لا تودا" المعالج للفصام

وافقت "هيئة الأغذية والدواء الأمريكية" على استخدام عقار "لاتودا"- المستخدم لعلاج الفصام – لعلاج نوبات الاكتئاب الناجمة عن الإصابة باضطرابات ثنائية القطب.

كانت الهيئة الأمريكية قد قامت بالتصديق على استخدام عقار "لاتودا" عام 2010 لعلاج المرضى الذين يعانون من "الفصام" إلا أنه فى أعقاب التجارب الأولية التى أجريت على العقار حول فاعليته فى تقليل حدة نوبات الاكتئاب الناجمة عن المعاناة من الاضطرابات ثنائية القطب سيتم استخدام العقار بالاشتراك مع عدد من العقاقير الطبية الأخرى مثل "الليثيوم" و"فالبروات "فى علاج هذه النوبات.

ويرى أطباء الأمراض النفسية أن الموافقة على الاستعانة بالعقارين يشكل نقطة هامة على طريق علاج العديد من الأمراض النفسية الهامة خاصة وأن هناك الملايين من الأمريكيين يعانون من الاكتئاب الناجم عن اضطرابات ثنائية القطب.

وينتمى عقار "لاتودا" إلى نوعية العقاقير المهدئة المضادة للذهان حيث يعمل على تخفيف الأعراض المصاحبة لمرض الفصام مثل الهلاوس والأوهام دون إحداث آثار جانبية مثل الأرق.