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مصرع طفل غرقا بحمام سباحة بمنتجع بالعين السخنة.. ووالده يتهم الإدارة بالإهمال

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مصرع طفل غرقا بحمام سباحة بمنتجع بالعين السخنة.. ووالده يتهم الإدارة بالإهمال مصرع طفل غرقا بحمام سباحة بمنتجع بالعين السخنة.. ووالده يتهم الإدارة بالإهمال
لقى طفل فى السادسة من العمر مصرعه غرقا بحمام سباحة بأحد المنتجعات السياحية بالعين السخنة، وقام والده بتحرير محضر بقسم شرطة عتاقة يتهم إدارة المنتجع بالإهمال.

وكان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بغرق طفل يدعى تونى جورج 6 أعوام ونصف بحمام سباحة.

وقال مصدر أمنى، إن والد الطفل حرر محضر بقسم شرطة عتاقة يتهم ادارة المنتجع السياحى بالإهمال وتسبب الإهمال فى غرق الطفل.

وحرر محضر بقسم شرطة عتاقة بالسويس وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى السويس، وأمرت النيابة العامة بتسليم جثة الطفل لأسرته.


>مصرع شاب غرقا على شاطئ العين السخنة فى السويس
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