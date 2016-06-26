"القضاء الأعلى" يعتمد حركة تغييرات أبرزها المستشار عمر مروان للطب الشرعى

وافق مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المنعقده اليوم الاحد، على ندب المستشار عمر مروان مساعداً وزير العدل لشئون الطب الشرعى ومصلحة الخبراء، خلفا للمستشارين شعبان الشامى و عبد الرحيم الصغير، والمستشار أحمد خيرى حسين فخرى مساعداً لشئون المحاكم المتخصصة، خلفا للمستشار حام بدوى.

كما شملت المستشار إبراهيم خلف الله مساعداً للوزير لشئون التنمية الإدارية والمطالبات، خلفا للمستشارين مرزوق مراد، ومحمد شعبان، والمستشار أسامة الرشيدى مساعداً للوزير لشئون الديوان العام، خلفا للمستشار مسعد أبو سعدة، والمستشار محمد سيد على حسن مساعداً للوزير لشئون صندوق الرعايه الصحيه و الاجتاعيه خلفا للمستشار احمد نادر.

و كان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قد طلب من مجلس القضاء الأعلى ندب المستشارين السالف بيانهم، مساعدين جدد له بعد أن قرر ضم قطاعي الطب الشرعى والخبراء، وضم قطاع المطالبات للتنميه الإداريه وقطاع المرأة والطفل لحقوق الإنسان.

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