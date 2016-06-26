أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"القضاء الأعلى" يعتمد حركة تغييرات أبرزها المستشار عمر مروان للطب الشرعى

Google+ Print
"القضاء الأعلى" يعتمد حركة تغييرات أبرزها المستشار عمر مروان للطب الشرعى "القضاء الأعلى" يعتمد حركة تغييرات أبرزها المستشار عمر مروان للطب الشرعى
وافق مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المنعقده اليوم الاحد، على ندب المستشار عمر مروان مساعداً وزير العدل لشئون الطب الشرعى ومصلحة الخبراء، خلفا للمستشارين شعبان الشامى و عبد الرحيم الصغير، والمستشار أحمد خيرى حسين فخرى مساعداً لشئون المحاكم المتخصصة، خلفا للمستشار حام بدوى.

كما شملت المستشار إبراهيم خلف الله مساعداً للوزير لشئون التنمية الإدارية والمطالبات، خلفا للمستشارين مرزوق مراد، ومحمد شعبان، والمستشار أسامة الرشيدى مساعداً للوزير لشئون الديوان العام، خلفا للمستشار مسعد أبو سعدة، والمستشار محمد سيد على حسن مساعداً للوزير لشئون صندوق الرعايه الصحيه و الاجتاعيه خلفا للمستشار احمد نادر.

و كان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قد طلب من مجلس القضاء الأعلى ندب المستشارين السالف بيانهم، مساعدين جدد له بعد أن قرر ضم قطاعي الطب الشرعى والخبراء، وضم قطاع المطالبات للتنميه الإداريه وقطاع المرأة والطفل لحقوق الإنسان.

تعرف على حقيقة إلزام العريس بإيداع أموال فى حساب العروسة كشرط للزواج
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365