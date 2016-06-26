4 نصائح يجب على الرجال اتباعها بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة

يقدم تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" أهم النصائح للرجال بعد ممارستهم للتمارين الرياضية، وتتضمن الآتى:>1- من الضرورى الاستحمام مباشرة بعد ممارسة الرياضة ولا يجب أن تنتظر طويلا، لأن هناك الكثير من العرق المتراكم على البشرة وتركه لفترة طويلة دون غسله، يمكن أن يسبب مشاكل الجلد مثل حب الشباب والبثور.

2- إذا كنت تمارس الرياضة بشكل يومى من المهم غسل شعرك مرة واحدة خلال يومين، لأن العرق المتراكم على فروة الرأس بعد ممارسة الرياضة، يمكن لأن تؤدى إلى قشرة الرأس ويكون دهنى والشعر يكون رائحتى كريهة إذا لم يغسل بشكل منتظم.

3-من الضرورى عند الاستحمام غسل الجسم وفركه جيدا بالصابون المضاد للبكتيريا فى كل مرة يمكنك الاستحمام فيها، لأن العرق الزائد الناتج عن الرياضة، يمكن أن يسبب الكثير من الأوساخ والزيوت التى تتراكم على الجلد، كما أن التقشير يساعد على تجنب مشاكل الجلد.

4-من الضرورى الاهتمام بنظافة القدمين بعد التمرين، وخاصة إذا كان الشخص يمارس الكثير من رياضة المشى أو الجرى، فيجب التأكد من فرك القدم جيدا وترطيبها كل ليلة قبل النوم .

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