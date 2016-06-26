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انهيار منزل بالشرقية بداخله سيدة عجوز.. وجارى البحث عنها تحت أنقاضه

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انهيار منزل بالشرقية بداخله سيدة عجوز.. وجارى البحث عنها تحت أنقاضه انهيار منزل بالشرقية بداخله سيدة عجوز.. وجارى البحث عنها تحت أنقاضه
انهار منذ قليل، جزء من منزل من الطوب اللبن، مكون من طابقين، بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وبداخل المسكن سيدة عجوز.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطار اليوم، من العميد سليم عمر، مأمور قسم شرطة القنايات، يفيد بلاغا بانهيار جزء من مسكن من الطوب مكون من طابقين، بجوار موقف القنايات، وبداخل المسكن سيدة عجوز تبلغ من العمر 72 سنة وتدعى "نجاة" ويحاول أهالى مدينة القنايات بمساعدة الشرطة إنقاذ السيدة.


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