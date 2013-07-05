ابتكار جيل جديد من الأدوية لعلاج السكرى وسرطان الثدى والبروستاتا

شهد النصف الأول من عام 2013، انجازا هائلاً ورواجاً كبيراً فى صناعة الدواء بالعام كله، حيث صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على إصدار 30 مستحضراً وعقاراً جديداً ومبتكراً لعلاج الأمراض المختلفة خلال الستة شهور الأولى الماضية.

وحلت عقاقير السكرى على رأس قائمة الأدوية المعتمدة خلال هذا العام، وحققت إنجازاً كبيراً، حيث تم إجازة 4 أدوية جديدة دفعة واحدة لعلاج مرض السكر من النوع الثانى "type 2 diabetes"، أحد أخطر الأمراض المزمنة، والذى يقدر عدد المصابين به نحو 315 مليوناً على مستوى العالم، وهما ثلاثة أدوية من إنتاج شركة تيفادا للمستحضرات الصيدلية: عقار"Nesina"، و"Kazano" و"Oseni"، بالإضافة إلى عقار "Invokana".

وكان عقار انفوكانا "Invokana" بمثابة المفاجأة الأبرز خلال هذا العام، حيث كان هو الأول ضمن جيل جديد تم ابتكاره من أدوية السكرى، حيث يعمل عن طريق آلية مختلفة تماماً بتثبيط نواقل الصوديوم والجلوكوز "SGLT2"، ومنع إعادة امتصاص جلوكوز الدم عقب ترشيحه من خلال الكلى، وهو ما يؤدى فى النهاية لإخراج الجلوكوز من الدم خلال البول.

ويحتوى عقار انفوكانا "Invokana" على المادة الفعالة "canagliflozin"، وهو متوفر فى صورة أقراص، ومن إنتاج شركة جانسن للصناعات الدوائية.

ومن أفضل الأدوية الجديدة التى شهدها عام 2013، عقار كادسيلا "Kadcyla"، حيث يُستخدم لعلاج مرض سرطان الثدى الخبيث، ثانى أكثر السرطانات المسببة للوفاة بين السيدات، ويصيب ربع مليون امرأة سنويا ً، يموت منهم حوالى 39000 سيدة.

> ويوجد عقار "Kadcyla" فى صورة فيال للحقن، وتعتمد آلية عمله على تقليص حجم الورم السرطانى بالثدى، والحد من سرعة انتشار المرض وتمديد حياة المرضى، ويتميز بأنه أقل سمية وأكثر فاعلية مقارنة بالأدوية الأخرى، وبالأخص عقار "Traztuzumab"، والذى تم التصديق عليه فى عام 1998 الماضى.

وبخصوص مرضى القولون، فقد شهد شهر مايو الماضى التصديق على عقار سيمبونى "Simponi "، وذلك لعلاج التهاب القولون التقرحى، وهو ينتمى إلى مجموعة أدوية مثبطات "عامل نخر الورم"TNF" .

ومن أبرز الأدوية التى شهدها هذا العام أيضاً:عقار "Xgeva" لعلاج ورم الخلايا العملاقة فى العظام، وعقار "Mekinist" وعقار "Tafinlar"، وهما يستخدمان لعلاج سرطان الجلد المتقدم.

وكما تم التصديق على عقار "Osphena"، للحد من آلام الجماع التى يعانى منها السيدات خلال العملية الجنسية عقب الوصول لمرحلة انقطاع الطمث، وأيضاً تم التصديق على مصل جديد باسم "flucelvax" للأنفلونزا الموسمية، ويعتمد لأول مرة على تقنية زرع الخلايا "cell culture"، بدلاً من الاعتماد على الخلايا الجنينية الحيوانية.