نظّفي بشرتك في 120 ثانية!

تعتبر الطريقة التقليديّة لإزالة المكياج بالحليب والتونيك مثالية، بشرط استخدام القطنة مطوّلاً على العيون مثلاً، لإزالة أيّ أثر للمكياج. وهذا يستغرق وقتاً في الصباح أوالمساء، بمعنى أنّ هذه العمليّة قد تستغرق 10 دقائق أكثر من تنظيف البشرة نهائياً من آثار المكياج.

"سيدتي نت" سيقدّم لك طريقة سريعة ولا تستغرق الكثير من الوقت، تتخلّصين بها من المكياج، وتحصلين على بشرة نضرة:

استخدمي زيت مزيل المكياج بدل الكريم، فهو وسيلة سريعة لإزالة المكياج في دقيقتين فقط، شرط أن توزّعي ثواني الدقيقتين وفق ما يلي:

45 ثانية: قومي بتدليك الوجه بحركة دائريّة بالزيت نفسه. ركّزي على الجبهة والصدغين لترخية خطوط الوجه

30 ثانية: اغمري وجهك بالماء الفاتر لتنظيفه من الزيت.

30 ثانية: اشطفي بشرتك بالماء البارد للتلطيف.

15 ثانية: قومي بتجفيف وجهك مع التربيت الخفيف بمنديل ورقيّ على البشرة

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