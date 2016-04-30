بالصور.. رسالة دكتوراة بجامعة قناة السويس عن تاريخ الإدارة الأجنبية للقناة

حصلت الباحثة أسماء أبو زيد سلامة بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس، على درجة الدكتوراة عن رسالتها بعنوان "الإدارة الأجنبية لشركة قناة السويس فى الفترة من 1858 وحتى 1956"، وتناولت الباحثة تاريخ الشركة الأجنبية وكيفية إدارتها للقناة، بالوثائق والمستندات، وشرحت كيفية الحصول على البيانات ومدى ما تحملته من جهد لإتمام الرسالة.

وتكونت لجنة الإشراف، من الدكتورة عبلة السيد حفنى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، والدكتور حمادة حسنى أحمد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ورئيس قسم الإرشاد السياحة بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.

بينما تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور صلاح أحمد هويدى على، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة دمنهور، والدكتور فاروق جميل جاويش أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر فرع طنطا، والدكتورة عبلة السيد حفنى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، والدكتور حمادة حسنى أحمد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.

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