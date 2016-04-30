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طوارئ بمستشفيات السويس والاستعانة بفريق احتياطى من الأطباء استعدادا لشم النسيم

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طوارئ بمستشفيات السويس والاستعانة بفريق احتياطى من الأطباء استعدادا لشم النسيم طوارئ بمستشفيات السويس والاستعانة بفريق احتياطى من الأطباء استعدادا لشم النسيم
استعدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس لاستقبال شم النسيم، وأعلنت حالة الطوارئ لاستقبال الحالات المرضية أو المصابة التى ترد للمستشفيات والمراكز الطبية .

وأكد الدكتور لطفى عبد السميع مدير الصحة فى السويس أنه تم وقف الإجازات للأطباء بالمستشفى العام، مع الحرص على توافر أكبر عدد من الأطباء بالعيادات الصحية، فضلا عن تواجد فريق من الطوارئ بصفة مستمرة فى المستشفى من ليلة الاثنين وحتى صباح الثلاثاء .

وأضاف د. عبد السميع أن هناك فريقا احتياطيا آخر متواجدا بالمستشفى، غير فريق العمل الرئيس، وذلك لاستقبال الحالات المصابة فى الطرق المتكررة على الطرق الإقليمية بسبب السرعة الزائدة والرعونة فى القيادة .

أما بالنسبة للحالات المصابة بأعراض التسمم نتيجة لتناول الأسماك المملحة، فأشار أن إدارة الطب الوقائى تنظم حملات يومية، بالتنسيق مع الطب البيطرى، ويتم أخذ عينات من الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ، لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

ونصح مدير الصحة فى السويس المواطنين بتجنب أكل تلك الأسماك فى شم النسيم، أو التقليل منها، وتناول الأسماك الطازجة بديلا عنها لاحتوائها على كميات كبيرة من البكتريا الضارة، خاصة الفسيخ .

وقال: إن أى حالة ترد للمستشفى تعانى أعراض التسمم، يتم اتباع الإجراءات الطبية والوقائية معها، والتى من بينها إجراء غسيل للمعدة وحقن المريض بمضادات التسمم، وفى حالة عدم تحسن الحالة يتم تحويل المريض لمركز السموم بالقاهرة أو المنصورة بعد التنسيق مع المركز وإجراء الحجز للمريض .


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