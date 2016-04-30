أفضل رجيم ياباني حتى الآن إنقاص 4 كجم في 4 ايام ، وتنفيذها خطوة بخطوة وسوف تندهشي من النتيجة

الرجيم ياباني

أفضل رجيم ياباني هو رجيم “دشتي” الصحي حيث يتوافر به غالبية المواد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، بحيث يحرق الإنسان أكثر مما يدخل إلي جسمه من سعرات حرارية ، فقد قمنا بعمل جدول يومي لرجيم دشتي طوال الأسبوع :

اليوم الأول :

وجبة الإفطار.

2 بيضة مسلوقة

قطعة خيار.

وجبة الغداء.

قطعة من الدجاج المشوي

طبق سلطة متوسط.

وجبة العشاء.

قطعة جبنة قريش

ثمرة طماطم.

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اليوم الثاني :

وجبة الإفطار.

2 بيضة مقلية

10 حبات زيتون

كوب ماء دافئ.

وجبة الغداء.

كفتة لحم مقلية

طبق سلطة خضار من كرفس وكوسة.

وجبة العشاء.

قطعة جبن قريش

1 خس

1 خيار

1 كوب شاي بدون سكر.

اليوم الثالث :

وجبة الإفطار.

2 بيضة مسلوقة

10 حبات زيتون

وجبة الغداء.

قطعة ستيك لحم مشوي مع بصل مقلي

1 طبق سلطة خضراء متوسط.

وجبة العشاء.

7 شرائح لحم سلامي

قطعة جبن أبيض قريش

1 خس.

وجبة الإفطار.

2 بيضة اومليت

10 حبات زيتون

كوب شاي بدون سكر.

وجبة الغداء.

قطعة دجاج مشوي

1 طبق سلطة متوسط.

وجبة العشاء.

5 شرائح لحم سلامي

قطعة جبنه قريش

1 خس

شبكةعيونالإخبارية

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