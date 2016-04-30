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أفضل رجيم ياباني حتى الآن إنقاص 4 كجم في 4 ايام ، وتنفيذها خطوة بخطوة وسوف تندهشي من النتيجة

  • الصحة
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أفضل رجيم ياباني حتى الآن إنقاص 4 كجم في 4 ايام ، وتنفيذها خطوة بخطوة وسوف تندهشي من النتيجة أفضل رجيم ياباني حتى الآن إنقاص 4 كجم في 4 ايام ، وتنفيذها خطوة بخطوة وسوف تندهشي من النتيجة

الرجيم ياباني

أفضل ياباني هو رجيم “دشتي” الصحي حيث يتوافر به غالبية المواد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، بحيث يحرق الإنسان أكثر مما يدخل إلي جسمه من سعرات حرارية ، فقد قمنا بعمل جدول يومي لرجيم دشتي طوال الأسبوع :

اليوم الأول :

    وجبة الإفطار.
        2 بيضة مسلوقة
        قطعة خيار.
    وجبة الغداء.
        قطعة من الدجاج المشوي
        طبق سلطة متوسط.
    وجبة العشاء.
        قطعة جبنة قريش
        ثمرة طماطم.

تعرف على : المشروب الفرنسي الجبار تخلص من 4 كيلو أسبوعيًا
اليوم الثاني :

    وجبة الإفطار.
        2 بيضة مقلية
        10 حبات زيتون
        كوب ماء دافئ.
    وجبة الغداء.
        كفتة لحم مقلية
        طبق سلطة خضار من كرفس وكوسة.
    وجبة العشاء.
        قطعة جبن قريش
        1 خس
        1 خيار
        1 كوب شاي بدون سكر.

اليوم الثالث :

    وجبة الإفطار.
        2 بيضة مسلوقة
        10 حبات زيتون
    وجبة الغداء.
        قطعة ستيك لحم مشوي مع بصل مقلي
        1 طبق سلطة خضراء متوسط.
    وجبة العشاء.
        7 شرائح لحم سلامي
        قطعة جبن أبيض قريش
        1 خس.

وجبة الإفطار.
        2 بيضة اومليت
        10 حبات زيتون
        كوب شاي بدون سكر.
    وجبة الغداء.
        قطعة دجاج مشوي
        1 طبق سلطة متوسط.
    وجبة العشاء.
        5 شرائح لحم سلامي
        قطعة جبنه قريش
        1 خس

 

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