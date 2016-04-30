أفضل رجيم ياباني حتى الآن إنقاص 4 كجم في 4 ايام ، وتنفيذها خطوة بخطوة وسوف تندهشي من النتيجة

الرجيم ياباني
أفضل رجيم ياباني هو رجيم “دشتي” الصحي حيث يتوافر به غالبية المواد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، بحيث يحرق الإنسان أكثر مما يدخل إلي جسمه من سعرات حرارية ، فقد قمنا بعمل جدول يومي لرجيم دشتي طوال الأسبوع :
اليوم الأول :
وجبة الإفطار.
2 بيضة مسلوقة
قطعة خيار.
وجبة الغداء.
قطعة من الدجاج المشوي
طبق سلطة متوسط.
وجبة العشاء.
قطعة جبنة قريش
ثمرة طماطم.
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اليوم الثاني :
وجبة الإفطار.
2 بيضة مقلية
10 حبات زيتون
كوب ماء دافئ.
وجبة الغداء.
كفتة لحم مقلية
طبق سلطة خضار من كرفس وكوسة.
وجبة العشاء.
قطعة جبن قريش
1 خس
1 خيار
1 كوب شاي بدون سكر.
اليوم الثالث :
وجبة الإفطار.
2 بيضة مسلوقة
10 حبات زيتون
وجبة الغداء.
قطعة ستيك لحم مشوي مع بصل مقلي
1 طبق سلطة خضراء متوسط.
وجبة العشاء.
7 شرائح لحم سلامي
قطعة جبن أبيض قريش
1 خس.
وجبة الإفطار.
2 بيضة اومليت
10 حبات زيتون
كوب شاي بدون سكر.
وجبة الغداء.
قطعة دجاج مشوي
1 طبق سلطة متوسط.
وجبة العشاء.
5 شرائح لحم سلامي
قطعة جبنه قريش
1 خس
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