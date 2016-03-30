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السيطرة على حريق بسيارة ملاكى أعلى كوبرى قصر النيل

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السيطرة على حريق بسيارة ملاكى أعلى كوبرى قصر النيل السيطرة على حريق بسيارة ملاكى أعلى كوبرى قصر النيل
سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب بسيارة ملاكى أعلى كوبرى قصر النيل بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، حيث انتقلت سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق فور تلقى غرفة النجدة بلاغا بالواقعة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وانتقل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة للعمل على رفع السيارة وإعادة حركة السير لطبيعتها، بعد أن توقفت فى الاتجاه القادم من ميدان التحرير إلى الجيزة.


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