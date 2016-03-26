النيابة توجه له تهمة هتك عرض للزوج لاستعانته بصديقه لاتمام الزواج بعد فشله

شهدت محافظة الاقصر جريمة لا تمت بأخلاق ورجولة اهل الصعيد وأخلاق المجتمع المحافظ وتعاليم الاسلام الحنيف بصلة حيث قام عريس بالاستعانة بأحد أصدقائه لاتمام عملية الزواج بدلاً منه بعد فشله ليحفظ ماء وجهه أمام عائلته وعائلة عروسه .

كان قسم شرطة إسنا بالاقصر قد استقبل بلاغ من والد إحدى الفتيات المتزوجة حديثاً ضد زوجها ” ر.أ ” المقيم بقرية طفنيس وصديقه ” أ.ك ” من قرية الكيمان التابعين لمركز إسنا بمحافظة الاقصر بجنوب مصر , حيث اوضح في المحضر أن عريس ابنته قام بجلب صديقه إلى منزل الزوجية وإجبار عروسته بالتواجد معه في غرفة النوم لاتمام عملية الزواج في حضور الزوج بعد ان فشل خوفاً من افتضاح أمره , ولكن استطاعت الزوجة الهروب وتوجهت إلى منزل والدها .

وعليه قام والدها بإصطحابها لعمل بلاغ بالواقعة والذي حمل رقم 695 لسنة 2016 إداري القسم , والذي تم تحويله الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات .

وقامت نيابة إسنا بأخذ اقوال الفتاة ووالدها , حيث أمرت بضبط الزوج وصديقه حيث تم توجيه تهمة محاولة هتك عرض للمتهين .

شبكةعيونالإخبارية

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