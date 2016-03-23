تقرير في الجول - شهر أبريل هو الأفضل لليستر سيتي

يواجه ليستر سيتي خلال شهر أبريل المقبل أندية، ساوثامبتون وسندرلاند ووست هام وسوانزي في فترة حيوية للغاية قد تحسم له لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وخلال المواسم السابقة كانت أرقام ليستر سيتي متميزة في شهر أبريل عن بقية الأشهر، وواجه أندية وست هام وسوانزي وتفوق عليها خلال هذا الشهر.

ويستعرض معكم FilGoal.com سجل ليستر سيتي خلال شهر أبريل في المواسم السابقة وضد من سيواجه خلال الشهر المقبل والذي قد يحسم له لقب الدوري الإنجليزي إن استمر على نفس النسق.

موسم 1928-1929

في ذلك الموسم لعب ليستر في أبريل 7 مواجهات فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراتين، وواجه في هذا الموسم أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز وبورتسموث وأرسنال وإيفرتون وهادرسفيلد تاون وخسر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن شيفيلد ويندزداي.

موسم 1924-1925

واجه ليستر سيتي في ذلك الموسم كلا من باكبول وديربي كاونتي وساوثامبتون مرتين وساوث شيلدس وبرادفورد سيتي، وتعادل في 4 مواجهات وخسر واحدة وفاز في واحدة، وتوج بطلا لدوري الدرجة الثانية في ذلك الموسم.

موسم 1936-1937

لعب ليستر في 4 مباريات بشهر أبريل، ضد كلا من برادفورد سيتي وأتسون فيلا وتشيسترفيلد ونوتينجهام فورست، وفاز الفريق بهم جميعا، وتوج بطلا لدوري الدرجة الثانية.

موسم 1953-1954

توج ليستر سيتي بطلا لدوري الدرجة الثانية في ذلك الموسم، ولعب في شهر أبريل من ذلك العام 7 مواجهات ضد بريستول روفرز وأولدهام أثليتك وهال سيتي وبلاكبيرن روفرز مرتين ونوتس كانتري وبرينتفورد، وفاز في 5 مواجهات وتعادل في مواجهة وخسر في مواجهة.

موسم 1956-1957

فاز ليستر سيتي بدوري الدرجة الثانية هذا الموسم، ولعب 5 مواجهات بالدوري في شهر أبريل فاز في 2 وتعادل في اثنين وخسر واحدة، وكانت مبارياته ضد وست هام يونايتد ورثيرهام يونايتد وليتون أورينت مرتين وبريستول سيتي.

موسم 1971-1972

لعب ليستر في شهر أبريل في ذلك العام 8 مباريات، ضد كلا من ولفرهامبتون واندررز وكريستيال بالاس وأرسنال ومانشستر يونايتد وساوثامبتون وإيفرتون وكوفنتري سيتي وتوتنام هوتسبير على الترتيب وفاز في 3 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراتين وتوج بطلا لدوري الدرجة الثانية في ذلك الموسم.

موسم 1979-1980

واجه ليستر سيتي في ذلك الموسم أندية تشيلسي وكارديف وبرمينجهام سيتي ووركيسهام وبريستول روفرز وتشارلتون أثيلتك، وفاز في 5 مواجهات وتعادل في مواجهة واحدة.

موسم 2013-2014

لعب ليستر في ذلك الموسم بشهر أبريل 7 مواجهات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة، وكانوا ضد ويجان أثيلتك وشيفلد ويندنزداي وبريتون هوف ألبيون وريدينج وكوينز بارك رينجرز وبولتون واندررز وهادرسفيلد تاون ودونكاستر روفرز، وتوج الثعالب أبطالا لدوري الدرجة الثانية بذلك الموسم.

موسم 2014-2015

بعد صعوده لدوري الدرجة الأولى كان متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة هذا الموسم، في صراع ضد الهبوط بالموسم الماضي، لعب ليستر هذا الموسم في شهر أبريل 5 مواجهات فاز بأربعة منها وخسر واحدة لينقذ موسمه في ذلك الشهر، وواجه وست هام ووست بروميتش ألبيون وسوانزي وبرنلي وتشيلسي.

سجله ضد من سيواجهونه في شهر أبريل

ساوثامبتون

واجه ليستر ساوثامبتون في شهر أبريل 14 مرة وفاز في 3 مواجهات، بينما فاز ساوثامبتون في 4 وتعادل الفريقان في 7 مواجهات.

أكبر فوز لليستر ضد ساوثامبتون كان في أبريل 1968 بنتيجة 4-1، وأكبر خسارة كانت بنتيجة 5-3 في أبريل 1950 وأكبر نتيجة تعادلا بها كانت بنتيجة 3-3 في أبريل 1998.

وأول مواجهة جمعتهما في شهر أبريل كانت في 1925 وانتهت بالتعادل السلبي، وأخر مواجهة كانت في أبريل 2006 وخسر ليستر بنتيجة 2-0.

سندرلاند

واجه الثعالب سندرلاند في شهر أبريل 9 مرات، فازوا في 3 مواجهات وخسروا في 4 مواجهات، وتعادل الفريقان في مواجهتين.

أكبر فوز لليستر سيتي على القطط السوداء كان بنتيجة 4-2 في أبريل 1933، وأكبر خسارة كان بنتيجة 4-1 في أبريل 1932.

أول مواجهة جمعت بين الفريقين في أبريل 1932، وآخر مواجهة جمعت بينهما كانت في 2005 وفاز سندرلاند بنتيجة 2-1.

وست هام

لعب ليستر سيتي ضد وست هام في شهر أبريل في 21 مرة، فاز الثعالب في 7 مباريات، وفاز المطارق في 7 مباريات وتعادل الفريقان في 7 مباريات.

أكبر فوز في ذلك الشهر لليستر سيتي على المطارق كان بنتيجة 5-1 في أبريل من عام 1961، وأكبر خسارة كانت بنتيجة 4-1 في عام 1949.

أول مواجهة جمعت بين الفريقين في شهر أبريل كانت في عام 1926 وتعادلا سلبيا، وآخر مواجهة في نفس الشهر كانت في عام 2015 وفاز ليستر بنتيجة 2-1.

سوانزي

لعب ليستر سيتي ضد سوانزي في 3 مواجهات فقط بشهر أبريل، وفاز الثعالب في واحدة وسوانزي في واحدة وتعادلا في مباراة.

أكبر نتيجة في شهر أبريل عام 2015 وهي آخر مواجهة بينهما في ذلك الشهر بنتيجة 2-0، وفوز سوانزي كان بنتيجة 1-0 عام 1947 وهي أول مواجهة بينهما.