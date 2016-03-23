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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تتأثر الدولة غدا برياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحيانا فوق البحر وتخف سرعة الرياح تدريجيا آخر الليل وصباح الجمعة والطقس غائما جزئيا إلى صحو ومغبر أحيانا على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل بعض الضباب.

حركة الرياح شمالية غربية / 18 - 32 كم/ساعة على اليابسة 40 - 55 كم/ ساعة على البحر نهارا تقل الى / 22 -  35 كم/ساعة على البحر ليلا. 

البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب نهارا يصبح متوسط الموج ليلا .. بارتفاع ثلاثة الى اربعة وخمس أقدام قرب الساحل نهارا يقل الى اثنين وثلاثة اقدام ليلا ومن سبعة وتسعة و11 قدم في العمق نهار يقل الى ثلاثة وخمس وستة اقدام ليلا ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 50 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 59 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    26      19              85       30 .
> دبي                        26      20              85       25 .
> الشارقة                   25       18             90       25.
> عجمان                    26      19              85       30.
> أم القيوين                27       19             85        30 .
> رأس الخيمة             27        17             90       35 .
> الفجيرة                   30       22              65       20.
> العين                     27       19              90       30 .
> ليوا                       24      18               90       35 .
> الرويس                  25      19               85       30 .
> السلع                    24       18               85       30.
> دلما                      23       21               90       55 .
> طنب الصغرى          24      21               85       50 .
> طنب الكبرى            24      21               85       50 .

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