النيابة تطلب تحريات الأمن العام حول واقعة العثور على قنبلتين بمنطقة كرداسة

أمر المستشار خالد عارف رئيس نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بسرعة تحريات الأمن العام حول واقعة العثور على قنبلتين على الطريق الدائرى بكرداسة، كما طلب تحريات تقرير خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية لمعرفة محتوى القنبلتين.

يذكر أن خبراء المفرقعات بمديرية أمن الجيزة أبطلوا مفعول عبوتين ناسفتين بطريق كرداسة بالقرب من الطريق الدائرى، وتم التعامل معهما بواسطة مدفع المياه وجهاز الروبوت، وتم تفكيك العبوتين.

وأكد مصدر أمنى أن العبوتين الناسفتين بهما مواد شديدة الانفجار وموصلتين بأسلاك وتايمر ومعدتان للتفجير، ومزروعتين بالطريق، وتم إبطال مفعولهما.

- إبطال مفعول عبوتين شديدتى الانفجار بطريق كرداسة

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