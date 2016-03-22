بالصور.. "جنايات دمنهور" تقرر استمرار حبس 71 إخوانياً متهمين فى ارتكاب أعمال عنف

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار دكتور شوقى الصالحى، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار، وأحمد الطنيخى، وبحضور محمد على الناطورى وكيل النيابة، استمرار حبس المتهمين فى القضية رقم 8419/ 2014 ج قسم كفر الدوار والمقيدة تحت رقم 2004 / 2014 جنايات كلى شمال دمنهور المتهم فيها 71 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بكفر الدوار.

كما حدد المحكمة جلسة 21 إبريل المقبل للنطق بالحكم، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين لقيامهم بالتظاهر ضد النظام الحاكم وأحالتهم النيابة العامة للجنايات بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها ( التظاهر بدون تصريح ، الإنضمام لجماعة محظورة ، حيازة منشورات تحض على كراهية نظام الحكم ، التعدى على المنشآت العامة وإضرام النيران فى سيارة إسعاف ومبنى قسم شرطة كفر الدوار والتعدى على الأهالى وإصابة عدد منهم).

فيما طالب دفاع المتهمين ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة لهم كما دفع ببطلان إجراءات الضبط والتحرى، ونفى وجود صلة بين المتهمين وجماعة الإخوان الإرهابية.

وكانت قوات الشرطة برئاسة العقيد إيهاب الرومى رئيس قسم الترحيلات وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى واللواء عزيز إدوارد كثفت من تواجدها بمحيط محكمة الرحمانية التى عقدت بها الجلسة وفرضت كردونا أمنيا حول المحكمة.

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