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إحباط تهريب 5 آلاف لتر سولار بالبحيرة

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إحباط تهريب 5 آلاف لتر سولار بالبحيرة إحباط تهريب 5 آلاف لتر سولار بالبحيرة
تمكن اليوم رجال مديرية والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المهندس محمد عصر وكيل الوزارة من إحباط تهريب 5 آلاف لتر سولار بالبحيرة.

وشن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد عصر وكيل الوزارة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وذلك بعد أن وردت معلومات لمدير إدارة تموين بدر والتى تفيد بوجود سيارة نصف نقل بتانك تقوم بتحميل كمية من السولار من إحدى المحطات البترولية وبناء على تعليمات محمد عصر وكيل وزارة التموين بالبحيرة تم تشكيل حملة تموينية على وجه السرعة وتم ضبط سيارة محمله بكمية من السولار وقدرها 5000 لتر وتم عمل وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز بلدة متصرف فى كمية من الخبز بعدد 3720 رغيف والموجودة على ماكينة صرف الخبز علمًا بأنه لا يوجد رصيد فى المخبز من الخبز والعجين وذلك بما يوازى 6 شكاير دقيق ومطلوب سداد فروق الأسعار وهى 780 جنيها تنفيذًا للتوجيه الوزارى رقم 1 لسنة 2016.

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مصر 365

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