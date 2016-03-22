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تاجر يقتل عاطلا بسبب إحضاره ساقطة لممارسة الرذيلة معها فى الطالبية

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تاجر يقتل عاطلا بسبب إحضاره ساقطة لممارسة الرذيلة معها فى الطالبية تاجر يقتل عاطلا بسبب إحضاره ساقطة لممارسة الرذيلة معها فى الطالبية
أقدم تاجر على قتل عاطل وإصابة آخر بسبب إحضارهم ساقطة للممارسة الرذيلة فى العقار الذى يمتلكه بمنطقة الطالبية، بعد مشاجره نشبت بينهما.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من الرائد محمد ربيع رئيس المباحث بقيام تاجر بإطلاق النار على عاطلين، مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخر بسبب قيامهم بإحضار ساقطة لممارسة الرذيله معها، وعندما شاهدهم المتهم اعترض على دخول الفتاة للعقار الذى يقيم فيه، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بإطلاق النار عليهم من سلاح مرخص يمتلكه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، و تم ضبط المتهم و اعترف أمام اللواء أحمد حجازى مدير الأمن بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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