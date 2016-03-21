ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه برئاسة الرائد أحمد مليس من ضبط كل من "مصطفى.م" 30 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد 7 طرب لمخدر الحشيش "تزن نحو 1750 جراما" ومبلغ 10140 جنيهاً وميزان ديجيتال وسلاح أبيض "سكين"، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والميزان لوزن المواد المخدرة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "أحمد.م" 35 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته طبنجة محدث صوت "تركى الصنع" معدلة لإطلاق الأعيرة النارية – عيار 9 مم وعدد "16" قطعة لمخدر الحشيش "تزن نحو 20 جراما" ومبلغ 1260 جنيهاً وهاتف محمول، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وضبط "عصام.ش" 30 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته "323" لفافة لمخدر الهيروين "تزن نحو 190 جراما" ومبلغ 90 جنيهاً وهاتف محمول، أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة