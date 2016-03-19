باريس تعرب عن تضامنها مع روسيا والإمارات بعد حادث تحطم طائرة "فلاى دبي"

أعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال عن تضامن بلاده مع روسيا والإمارات بعد حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "فلاى دبي" الإماراتية على الأراضى الروسية.

وقال نادال، فى بيان له اليومالسبت، إن فرنسا تعرب عن تعازيها لاسر الضحايا ال62 فى هذا الحادث، وتؤكد تضامنها مع كل البلدان المعنية بتلك المِحنة لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا.

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينج 737-800" تابعة لـ"فلاى دبي" قد تحطمت الليلة الماضية أثناء هبوطها فى مطار مدينة "روستوف على الدون" جنوب روسيا، ما أسفر عن مصرع 62 شخصا كانوا على متنها بمن فيهم الطاقم.

وأوضح بيان للشركة الإماراتية أن الحادث وقع عند الساعة 3.42 بالتوقيت المحلي، وأن الضحايا 33 امرأة و18 رجلا وأربعة أطفال، إضافة إلى أفراد الطاقم السبعة، وأكد البيان أن الضحايا بينهم 44 روسيا وثمانية أوكرانيين وهنديان وأوزباكستاني.

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