تسليم جهادى موريتانى اعتقل فى الإمارات إلى بلاده هذا الأسبوع

> أعلنت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس الخميس أن موريتانيا مطلوبا بتهم تتعلق ب"نشاط إرهابى مشتبه به" اعتقل مؤخرا فى الإمارات العربية المتحدة، تم تسليمه إلى نواكشوط هذا الأسبوع ردا على طلب بإسترداده.

واسم المطلوب محمد ولد إسرائيل، وهو من كبار قادة القاعدة وأقام علاقات بين التنظيم وفرعه الذى ينشط فى منطقة الساحل، تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي، وفق المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها.

وقد وصل ولد اسرائيل هذا الأسبوع إلى نواكشوط، على حد قول المصادر، من دون تحديد متى حدث ذلك، وقال أحد المصادر "ولد إسرائيل بات فى ايدينا من خلال علاقات التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب مع دولة الإمارات العربية المتحدة التى وافقت على تسليمه إلى موريتانيا".

وأضاف أن "الرجل هو أحد الموريتانيين الأوائل الذين انضموا إلى تنظيم القاعدة. بل لعله أحد كبار القادة والمهندس الرئيسى للعلاقة بين القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى والتنظيم الأم" الذى أسسه أسامة بن لادن.

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