مؤتمر الكبد يستعرض توصيات الجمعية الأمريكية لعلاج مرضى فيروس "C" المصريين

أكد الدكتور عبد الفتاح هنو أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب الإسكندرية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال مؤتمر الجمعية البحثية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى المنعقد بالقاهرة اليوم، أن الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد وضعت مؤخرا "فى 2016" خطوط استرشادية لعلاج النوع الجينى الرابع لفيروس سى والمنتشر فى مصر

وقال الدكتور عبد الفتاح هنو إن هذه الخطوط الاسترشادية من أبرزها أن المرضى الذين يعانون من فيروس سى بدون تليف يناسبهم تناول عقار الكيوريفو إضافة إلى الريبافيرين لمدة 12 أسبوعا بناء على الأبحاث المقدمة من مصر وخارجها، حيث يحقق ذلك نسب شفاء تصل إلى نحو 98% وكذلك الحال بالنسبة للمرضى الذين يعانون من التليف الكبدى "المرحلة الأولى" بدون وجود أعراض من الاستسقاء والغيبوبة الكبدية ولم يسبق لهم العلاج.

وأضاف أستاذ الكبد والجهاز الهضمى: بالنسبة للمرضى المنتكسين سواء كانوا يعانون من التهاب كبدى مزمن أو من التليف المتكافئ، أوصت الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد بتناول نفس العقار إضافة إلى الريبافيرين لمدة 6 أشهر لتحقيق نفس النتائج.

وأكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمى أن الاختيار الثانى ضمن توصيات الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد يتمثل فى استخدام عقار الهارفونى بدون الريبافرين لمدة 12 أسبوعا لمرضى الالتهاب الكبدى المزمن سواء لم يسبق لهم العلاج أو تم علاجهم من قبل ، موضحا أن المرضى الذين يعانون من التليف الكبدى سواء سبق لهم العلاج أم لأ كانت التوصية بأخذ عقار الهارفونى إضافة إلى الريبافيرين لمدة 12 أسبوعا.

وقال الدكتور هنو: توجد أدوية أخرى ولكن لم يتم تداولها فى السوق المصرى حتى الآن، ويمكن القول بأن الأبحاث العلمية مازالت مستمرة للوصول إلى الدواء الأمثل سواء لمرضى الالتهاب الكبدى المزمن ، أو المتليف آملين فى الوصول إلى نسبة شفاء 100% بأقل جرعة وفى أقل فترة علاج.

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