سفير إسرائيل لـBBC: عكاشة "وطنى مخلص" ولم يخش ردود الفعل بعد اللقاء

قال السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن، إنه استمع لكل اقتراحات توفيق عكاشة خلال اللقاء الذى جمعهما مؤخرا، مضيفا :"أفكاره أفترض أنها صادرة بحسن نية من عضو فى البرلمان المصرى يرغب فى دفع الاقتصاد المصرى" – بحسب قوله.

وأضاف "كورن" خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر فضائية "bbc" مع الإعلامى أكرم شعبان، مساء اليوم الخميس، قائلاً:"اتخيل أنه فعلاً مصرى طيب ومخلص لبلاده عندما يتعلق هذا الأمر بترجمة هذه الاقتراحات على الأرض سيكون علينا العمل عليها وتحديد ما هو واقعى منها وكيف تنفيذها ".

ورداً على سؤال "هل تشعر بالأسف لما حدث له، قال سفير إسرائيل، إن أى شخص يواجه رد فعل كهذا داخل البرلمان الذى ينتمى إليه لن يراه أمراً لطيفاً مضيفا :"أخبرنى سابقاً أنه ليس خائفاً .. وأفترض أنه كان مستعداً لردود الفعل تلك رغم أنه لم يكن سعيد بما جرى .. هذا أمر داخل البرلمان ، وفى هذا الإطار فأن لقائى مع عكاشة ليس أمرا جديدا .. المشكلة ربما كانت فى وسائل الإعلام ".

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