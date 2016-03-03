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المغامر شريف لطفى يعتزم رفع علم مصر فى أطول رحلة بدراجة بخارية دعما للسياحة

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المغامر شريف لطفى يعتزم رفع علم مصر فى أطول رحلة بدراجة بخارية دعما للسياحة المغامر شريف لطفى يعتزم رفع علم مصر فى أطول رحلة بدراجة بخارية دعما للسياحة
يستعد المغامر المصرى شريف لطفى لاستئناف رحلته حول العالم على دراجته البخارية، رافعا العلم المصرى والسويسرى دعماً للسياحة، ومن المزمع أن يشهد أبريل المقبل مرحلة جديدة فى رحلة المغامر المصرى، حيث ينطلق من جنوب قارة أمريكا اللاتينية بالتحديد من مدينة أوشوايا، جنوب الأرجنتين إلى ألاسكا الأمريكية، مروراً بقناة بنما، التى تربط الأمريكتين.

ومن جانبها قالت وزارة السياحة، فى بيان لها، إن هذه الأحداث الإيجابية تسهم فى تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى وتحظى بتغطية إعلامية مكثفة من جانب الإعلام الدولى، لافتة إلى أن الرحلة فرصة جيدة لتشجيع السياحة عامة وبين وسويسرا على وجه التحديد حيث إن المغامر المصرى حاصل أيضاً على الجنسية السويسرية ويرفع فى رحلته عَلمى مصر وسويسرا.

كان المغامر المصرى قد وصل فى أول رحلة له إلى منطقة القطب الشمالى، وانطلق فى صيف 2014 من سويسرا إلى اليابان خلال رحلة برية امتدت من زيورخ إلى طوكيو، رافعا العلم المصرى مستهدفا تحقيق رقم قياسى عالمى فى موسوعة جينيس العالمية.


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