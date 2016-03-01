بالصور.. تسليم 10 ملايين جنيه تعويضا لأهالى رأس الحكمة بمطروح

سلم اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، التعويضات لـ40 أسرة من أهالى قرية رأس الحكمة، شرق مدينة مرسى مطروح بنحو 7 كيلومترات، بإجمالى 10 ملايين جنيه، تعويضًا عن إخلاء أراضيهم لإقامة منطقة سياحية على ساحل البحر، وذلك بحضور اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والمهندس محمد شريف مدير عام الاستثمار بالمحافظة وعدد القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه ممثل عن أهالى منطقة رأس الحكمة، وعمد ومشايخ مطروح، ورابطة شباب مطروح، الشكر للمحافظ على الوفاء بالوعد وصرف التعويضات العدالة للمستحقين من الأهالى، طبقًا لنتائج عمل اللجنة التى قامت بالرفع المساحى للمنطقة، بدقة وتقييمها بالأسعار الحالية.

كما تم توجيه التحية والشكر لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتواجده بين أبناء القبائل، وحرصه على صرف التعويضات فى وقت قياسى بعد الرفع المساحى مباشرة.

وأكد اللواء كامل الوزير، خلال كلمته شكر وتقدير أهالى مطروح، فى رسالة بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسى من اليابان، لحرصهم على تقديم مصلحة الوطن عن أى شىء آخر.

وأضاف "الوزير" أن الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، لا تدخر جهدًا لخدمة أهالى مطروح، وهى بصدد الانتهاء من مدينة الضبعة السكنية، هدية رئيس الجمهورية لأهالى مدينة الضبعة الشرفاء .

وأشار إلى أنه سيتم رفع كفاءة طريق الإسكندرية- مطروح، ليصبح 6 حارات حتى مدينة السلوم، بالإضافة إلى الانتهاء من طريق واحة جبوب الليبية إلى واحة سيوه.

وقال محافظ مطروح، خلال اللقاء: "إننا اليوم نقوم بتوزيع التعويضات العادلة الشاملة لأهالى منطقة رأس الحكمة، لتفى الدولة بوعودها بصرف 10 ملايين جنيه لـ40 أسرة".

وأضاف المحافظ: "لن يضار أى مواطن مصرى، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع حفاظه على حقوق كل أبناء الوطن، ونؤكد أننا نشترك جميعًا فى بناء وطننا، ولعل ما نشهده من تغيير على الساحة العالمية، يستدعى أن نتكاتف جميعًا من أجل الحفاظ على وطننا وتنميته وتقدمه، بتعزيز جهودنا جميعًا وليس بجهود منفردة، فمصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها الشرفاء المخلصين، وبمشاركتهم الجادة فى عملية التنمية والدفع بها.

وأكد المحافظ أن أبناء مطروح على قلب رجل واحد، خلف قياداتهم السياسية الرشيدة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، مع استعدادهم الدائم واستجابتهم الفورية لنداء الوطن.

وأضح المحافظ: "قمنا بالرفع المساحى للمنطقة مع حرصنا على تواجد ممثلين عن كل قبيلة مع لجنة الرفع المساحى لحصر جميع الأراضى الزراعية والفضاء والمبانى المقامة على الأراضى بدقة، حفاظا على حقوق المواطنين بالمنطقة، بتعاون الأهالى وصولاً لصرف التعويضات العدالة على المواطنين فى سهولة ويسر، تمهيدًا لإقامة منطقة استثمار سياحى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر للأمام، حيث يتيح المشروع فرص عمل لأبناء مطروح، وفى نهاية اللقاء هتف أهالى رأس الحكمة "مع أبو زيد الخير يزيد".

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