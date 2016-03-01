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محافظ القاهرة يزور موقع إنفجار محول كهرباء بمنشية ناصر

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محافظ القاهرة يزور موقع إنفجار محول كهرباء بمنشية ناصر محافظ القاهرة يزور موقع إنفجار محول كهرباء بمنشية ناصر
انتقل الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، لتفقد موقع انفجار محول الكهرباء بغرفة الكهرباء بمنشأة ناصر خلف مجمع الأنابيب، بطريق الاوتوستراد واطمأن على عدم وجود خسائر إثر الانفجار، وجارى تمشيط المنطقة من قبل رجال الأمن و فرق البحث عن المفرقعات.

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك انقطاع جزئى بنطاق الخليفة إثر الانفجار، وجارى إصلاحه وتوصيلة من خلال فرق الصيانة بالكهرباء.

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