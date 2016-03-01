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فوائد دبس الرمان.. أهمها تجنب عسر الهضم.. اعرفى طريقة تحضيره فى البيت

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فوائد دبس الرمان.. أهمها تجنب عسر الهضم.. اعرفى طريقة تحضيره فى البيت فوائد دبس الرمان.. أهمها تجنب عسر الهضم.. اعرفى طريقة تحضيره فى البيت
دبس الرمان من المستخلصات الغنية التى أصبحت رائجة وشائعة الاستخدام هذه الأيام، وهو ما دفع الكثير من السيدات إلى إدخاله فى الكثير من الأطعمة لطعمه الحاد واللاذع المحبب للكثيرين.

فوائد دبس الرمان تزيد بإعداده منزليا


>الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز الهضمى أوضح أن دبس الرمان من السوائل المهمة للغاية ليس فقط لمذاقها ونكهتها القوية، كذلك لأن فوائدها غنية للغاية للجسم بشكل عام.

وتابع أخصائى الجهاز الهضمى حديثه موضحا أن دبس الرمان الذى تعده المرأة فى المنزل لا شك أفضل بكثير وفوائده أكبر من تلك الموجودة فى النوعيات الجاهزة والمعلبة المباعة فى الأسواق، ويرجع ذلك لخلوه من المواد الحافظة والتى قد تضر بالأمعاء وتفقده فائدته، ويمكن إعداده بإضافة مغلى عصير الرمان إلى السكر وبعض من عصير الليمون، ويغلى لمدة جيده حتى يتكثف.

فوائد دبس الرمان للمعدة


>وأوضح الدكتور محمد ممدوح أن هذا المستخلص "دبس الرمان" فوائده مميزة خاصة لحركة المعدة والأمعاء، وللجهاز الهضمى بشكل عام، فهو يساعد على هضم الطعام المضاف إليه، كذلك فهو جيد على المعدة، ونسبة أحماضه عالية لذا فتخفيفه بوضعه على الطعام يساعد على الاستفادة القصوى منه فى الهضم والتخلص من العسر وصعوبة التخلص من الطعام عن طريق الإخراج، كما أنه بديل صحى مع الليمون والحوامض الأخرى كالخل الأبيض، وجميعهم مفيد للمعدة لا شك.

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