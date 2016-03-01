"تموين الإسكندرية" تحرر 2805 محاضر مخالفات خلال شهر فبراير

قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المديرية حررت 2805 محاضر مخالفات خلال شهر فبراير 2016 الماضى.

وجاءت إدارة الرقابة فى الصدارة بتحرير 901 محضر خلال الشهر الماضى، فيما جاء حى العامرية فى مقدمة الأحياء بتحرير 414 محضر مخالفة، يليه حى العجمى بتحرير 333 محضر مخالفة، يليه حى المنتزه بتحرير 226 محضر مخالفة.

وتراوحت المخالفات ما بين البيع بأزيد من السعر المحدد ومخالفات فى وزن ومواصفات الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية وعدم وجود ترخيص لبعض المحال.

- وزير التموين: صرف سلع نقاط الخبز بـ41 مليون جنيه فى الساعات الأولى من اليوم