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"تموين الإسكندرية" تحرر 2805 محاضر مخالفات خلال شهر فبراير

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"تموين الإسكندرية" تحرر 2805 محاضر مخالفات خلال شهر فبراير "تموين الإسكندرية" تحرر 2805 محاضر مخالفات خلال شهر فبراير
قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة بالإسكندرية، إن المديرية حررت 2805 محاضر مخالفات خلال شهر فبراير 2016 الماضى.

وجاءت إدارة الرقابة فى الصدارة بتحرير 901 محضر خلال الشهر الماضى، فيما جاء حى العامرية فى مقدمة الأحياء بتحرير 414 محضر مخالفة، يليه حى العجمى بتحرير 333 محضر مخالفة، يليه حى المنتزه بتحرير 226 محضر مخالفة.

وتراوحت المخالفات ما بين البيع بأزيد من السعر المحدد ومخالفات فى وزن ومواصفات الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية وعدم وجود ترخيص لبعض المحال.


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