حبس 4 أشخاص بينهم أصحاب ورش رخام بشق التعبان بتهمة البناء بدون ترخيص

أمر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، بحبس 4 أشخاص من بينهم 2 أصحاب ورشتين لتصنيع الرخام بمنطقة شق التعبان بالمعادى، لاتهامهم بالبناء بدون ترخيص وبيع أراض مملوكة للدولة للمواطنين، وتعريض حياة الأفراد للخطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة العامة بحجز 3 مقاولين لحين ورود التحريات لتحديد دورهم.

كانت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة قد بدأت فى إزالة باقى أجزاء الورش المنهارة بحثا عن أى مصابين بمنطقة شق التعبان بعد انهيار ورشتين لتصنيع الرخام، أدت إلى مصرع 3 عمال أثناء العمل بداخل الورش.

كانت غرفة العمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من غرفة النجدة بانهيار أسقف ورش بشق التعبان وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة بانتقال سيارات الإنقاذ، وتبين حدوث انهيار عدد من الورش للرخام تحت الإنشاء بمنطقة الجبل بشق الثعبان، وتم استخراج جثة عاملين وتحاول قوات الحماية المدنية البحث عن أى أشخاص آخرين، وانتقل رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذى أمر بسرعة تكليف فريق بحث بإشراف اللواء هشام لطفى رئيس مباحث قطاع الجنوب لمعرفة سبب الانهيار وتواجد العميد كمال حسين وكيل إدارة المرافق وبصحبتهم اللوادر اللازمة.

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