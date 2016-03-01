أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 4 أشخاص بينهم أصحاب ورش رخام بشق التعبان بتهمة البناء بدون ترخيص

Google+ Print
حبس 4 أشخاص بينهم أصحاب ورش رخام بشق التعبان بتهمة البناء بدون ترخيص حبس 4 أشخاص بينهم أصحاب ورش رخام بشق التعبان بتهمة البناء بدون ترخيص
أمر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، بحبس 4 أشخاص من بينهم 2 أصحاب ورشتين لتصنيع الرخام بمنطقة شق التعبان بالمعادى، لاتهامهم بالبناء بدون ترخيص وبيع أراض مملوكة للدولة للمواطنين، وتعريض حياة الأفراد للخطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة العامة بحجز 3 مقاولين لحين ورود التحريات لتحديد دورهم.

كانت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة قد بدأت فى إزالة باقى أجزاء الورش المنهارة بحثا عن أى مصابين بمنطقة شق التعبان بعد انهيار ورشتين لتصنيع الرخام، أدت إلى مصرع 3 عمال أثناء العمل بداخل الورش.

كانت غرفة العمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من غرفة النجدة بانهيار أسقف ورش بشق التعبان وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة بانتقال سيارات الإنقاذ، وتبين حدوث انهيار عدد من الورش للرخام تحت الإنشاء بمنطقة الجبل بشق الثعبان، وتم استخراج جثة عاملين وتحاول قوات الحماية المدنية البحث عن أى أشخاص آخرين، وانتقل رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذى أمر بسرعة تكليف فريق بحث بإشراف اللواء هشام لطفى رئيس مباحث قطاع الجنوب لمعرفة سبب الانهيار وتواجد العميد كمال حسين وكيل إدارة المرافق وبصحبتهم اللوادر اللازمة.


>- "الإنقاذ" تواصل البحث عن مفقود ثالث أسفل حطام ورشتى رخام بالبساتين

- بالفيديو .. الاستعانة بـ3 لوادر لإزالة ركام ورش رخام شق التعبان والبحث عن جثة ثالثة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات