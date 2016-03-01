جمارك الإسكندرية" تحبط تهريب سيارة فارهة برسوم 1.5 مليون جنيه

أحبطت الإدارة العامة للسيارات بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب سيارة فارهة ماركة بورش كاريرا 911 لما لاحظوه من قيام صاحب الشأن بتصدير سيارة موديل 1971 على سبيل الإصلاح والإعادة إلا أنه قام بتغيير السيارة بأخرى طراز كاريرا موديل 1987 ومجهزة بتجهيزات فاخرة مع تغيير أرقام الشاسيه والموتور بطريق اللحام، للتهرب من الرسوم الجمركية.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم، أن إجمالى الرسوم والغرامات المعرضة للضياع قدرت بقيمة مليون و506 ألف جنيه.

وأضاف أن رجال جمرك سيارات الإسكندرية اكتشفوا تلك الواقعة، حيث قام كل من مشير عبدالستار زايد مأمور حركة السيارات ومحمد صلاح الدين راضى رئيس قسم تعريفة السيارات وسمير على على رئيس قسم مكافحة التهريب بإحباط محاولة تهريب تلك السيارة، وذلك تحت إشراف محى الدين عبد المحسن مدير إدارة الملاكى، وسعيد محمد جاد الكريم مدير إدارة حركة السيارات، ومحمود مصطفى حمّاد مدير عام جمرك السيارات، ومحمد زكريا مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركى، ومحمد كامل مدير عام مكافحة التهريب الجمركى، تنفيذا لتعليمات وكيل الوزارة رئيس المنطقة الشمالية والغربية محمد محمود العتال وتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.

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