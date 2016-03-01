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رغم التحذيرات تعرف على فوائد الفسيخ وخاصة فى العلاقة الزوجية

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رغم التحذيرات تعرف على فوائد الفسيخ وخاصة فى العلاقة الزوجية رغم التحذيرات تعرف على فوائد الفسيخ وخاصة فى العلاقة الزوجية

يعتبر الفسيخ من الأطعمة المملحة المنتشرة فى وهى وجبة قديمة تعتبر أقدم الوجبات فى العالم فقد تناول القدماء المصريين الفسيخ ورغم التحذيرات فللفسيخ فوائد كبيرة وخاصة للعلاقة الزوجية بشرط

أن تكون طريقة تصنيع الفسيخ تكون صحية ومضمونة حتى نتمتع بالفسيخ ويعتبر هذا الوقت من العام يتم تصنيع الفسيخ بكميات كبيرة استعداداً لموسم أعياد الربيع وشم النسيم

يقول بعض أطباء التغذية ان الفسيخ أذا تم اعداده بطريقة صحية وسليمة يعتبر من أهم المنشطات الطبيعية للجسم والذى يعمل على تحسين الحالة المزاجية و الجهاز المناعى والمعدة ويطهر الفسيخ الامعاء من الجراثيم

يقدم مع الفسيخ الخس والبصل الاخضر والليمون وهذه المكونات الغذائية لها تأثير رائع فى اعطاء الجسم شعلة غذائية ليس لها مثيل مما يتيح للفسيخ وهذه الاطعمة من معالجة الامساك والاضطرابات المعروفة فى الجهاز الهضمى

الفسيخ منشط جنسى طبيعى لانه يحتوى على نسبة كبيرة من الفسفور والغريب انه من الوجبات التى تقاوم نزلات البرد و رغم أنه من الوجبات الباردة الا انه يحتوى على سعرات حرارية هائلة فيشعر الانسان بعد وجبة الفسيخ بالنشاط

وجبة فسيخ واحدة تعطى للجسم ما يحتاجه فى اليوم من احتياجه للبروتين الحيوانى ويتكون فى الفسيخ المواد المضادة للأكسدة مما يساعد فى الوقاية من بعض الامراض من أهمها السرطان

أهم مميزات الوجبات المملحة وخاصة الفسيخ أنه يعمل على فتح الشهية لمن يعانى من قلة الشهية .

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