ضابط شرطة بالقليوبية يضبط شخص بتهمة حيازة 12كيلو حشيش (صور)

تمكن النقيب أحمد جلال، الضابط بفرع البحث الجنائي بمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، من ضبط عاطل بحوزته 12 كيلو حشيش، وسيارة، ومبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه.

كانت معلومات سرية وردت لضابط البحث الجنائي بالخانكة “أحمد جلال” عن قيام المتهم بترويج المخدرات، وتم تشكيل فريق بحثي بإشراف العميد عبدالحفيظ الخولي رئيس فرع البحث بالحانكه، وتم القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات.

تم إخطار اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية، الذي أمر بتحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات الازمة.