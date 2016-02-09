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"تعليم الغربية" تواصل فعاليات دورة "تنمية قدرات التدريس"

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"تعليم الغربية" تواصل فعاليات دورة "تنمية قدرات التدريس" "تعليم الغربية" تواصل فعاليات دورة "تنمية قدرات التدريس"
واصلت مديرية التربية والتعليم بالغربية على مدار اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثانى من ندوة "تنمية قدرات التدريس فى المدارس الحكومية"، التى تشارك فيها الغربية ممثلاً لقطاع التعليم الأساسى بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان بمصر، والمقامة بقاعة المؤتمرات بنادى طنطا الرياضى.

وقد شهد اليوم الثانى حضور اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، وفريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وقام المحافظ بإلقاء كلمة ترحيب بالحضور، متمنياً أن تحقق الندوة الاستفادة الكاملة للتعليم بالغربية، وقدم درع المحافظة للسيد "هيدياكى ياماموتو" مدير مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان فى ، تقديراً للتعاون المشترك المثمر بين البلدين فى مجال التعليم.

كما قدمت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، هدايا تذكارية سياحية فرعونية للوفد اليابانى المشارك فى الندوة تقديراً للجهود المتميزة فى دعم التعليم المصرى.

من ناحية أخرى ألقت "أكينى هوشينو" سكرتير أول ملحق التعليم بسفارة اليابان محاضرتين فى اليوم الثانى، تحدثت فى المحاضرة الأولى عن قيادة المدرس وإدارة المدرسة والفصول، والمحاضرة الثانية، كانت عن طريقة التدريس، وتكامل تكنولوجيا المعلومات فى المناهج.

واختتمت الندوة بورشة عمل لتحقيق الاستفادة الكاملة من المحاضرات التى تم تناولها فى الندوة على مدار اليومين.

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مصر 365

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