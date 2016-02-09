اكتشاف مثير يبشر بطرح علاج جديد لمرض السكر من النوع الأول

اكتشاف جديد ومثير للغاية يبشر بطرح علاج جديد لمرض السكر من النوع الأول توصل إليه مؤخرًا فريق من الأطباء بجامعة أوسلو وجامعة إكسيتر البريطانية، حيث أكدوا أن مرض السكر من النوع الأول ينقسم إلى نوعين فرعيين، على عكس الاعتقاد السابق بأنه نوع واحد.

وأكد الباحثون أن مرض السكر الذى يصيب الأطفال الذين يقل عمرهم عن 7 أعوام هو الأشد خطورة حيث يدمر أكثر من 90% من خلايا بيتا فى البنكرياس، التى تفرز هرمون الأنسولين، وهو ما يجعل الأطفال فى حاجة دائمة لحقن الأنسولين.

وتختلف طبيعة المرض تمامًا حال الإصابة به بعد عمر السابعة، حيث لا يتلف عدد كبير من خلايا بيتا بالنكرياس ويوجد عدد كبير من الخلايا الصحية، ولكنها تكون فى صورة خاملة.

وأضاف الباحثون أن ابتكار وسيلة جديدة لإعادة تنشيط خلايا البنكرياس قد يساهم فى علاج مرض السكر من النوع الأول الذى يصيب المراهقين، وهو ما يعملون على إنجازه حاليًا.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Diabetes"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع من شهر فبراير الجارى.