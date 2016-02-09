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تكرار الحمل على فترات متقاربة أحد أسباب إصابتك بسكر الحمل

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تكرار الحمل على فترات متقاربة أحد أسباب إصابتك بسكر الحمل تكرار الحمل على فترات متقاربة أحد أسباب إصابتك بسكر الحمل
سكر الحمل أحد أنواع السكر التى تصيب المرأة خلال فترة الحمل، ويطلق عليه "السكر المؤقت" لأنه ينتهى فور الولادة فى كثير من الأحيان بنسبة كبيرة وفى بعض الأحيان يستمر فى بعض الحالات نتيجة إهمالها تناول الأدوية الخاصة بالسكر أو إصابتها بالسمنة أو تكرار الحمل على فترات متقاربة.

حول ذلك يقول الدكتور حسنى الفيومى استشارى أمراض السكر والباطنة بمستشفى الطلبة بكلية طب المنوفية: "تتعدد أسباب إصابة السيدات بسكر الحمل خلال فترة الحمل، فبعض السيدات تصاب بسكر الحمل نتيجة وجود عوامل وراثية تزيد من فرص إصابتها بسكر الحمل.

وتابع استشارى السكر والباطنة: هناك أسباب أخرى لإصابة المرأة بسكر الحمل فعلى سبيل المثال تكرار الحمل على فترات متقاربة خاصة أن سبق لها الإصابة بسكر الحمل من قبل، وحملت مرة أخرى، على فترة قريبة بدون وجود فاصل زمنى ما بين الحمل والحمل الذى يليه.

واستكمل د. حسنى: "يساهم تكرار الحمل على فترات قريبة فى عدم استعادة المرأة لصحتها لكى تستطيع الحمل مرة أخرى وعدم قدرتها على فقد وزنها الزائد أثناء الحمل ما يؤدى إلى استمرار إصابتها بسكر الحمل".

وأضاف استشارى الباطنة والسكر: تلعب تغذية الحامل أثناء الحمل دورا كبيرا فى زيادة فرص إصابتها بسكر الحمل بحيث يجب عليها تقليل كمية السكريات والمشروبات الغازية والدهون التى تساهم فى زيادة وزنها بصورة غير صحية وتعرضها للإصابة بالسمنة التى تزيد من فرص إصابتها بسكر الحمل.

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