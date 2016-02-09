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السمسم والشاى الأخضر والكاكاو.. أطعمة ومشروبات لتقوية الأسنان

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السمسم والشاى الأخضر والكاكاو.. أطعمة ومشروبات لتقوية الأسنان السمسم والشاى الأخضر والكاكاو.. أطعمة ومشروبات لتقوية الأسنان
تقوية الأسنان ووقايتها من الضعف والتهشم وسهولة الكسر، من الضروريات التى يجب أن يهتم بها كل إنسان منذ الصغر، ولا يكفى أبدًا بغسل الأسنان فقط لكى تقوى وتصبح صلبة، بل يجب أيضًا الاهتمام بتناول الطعام الصحى والمشروبات الصحية.
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>تقوية الأسنان بالغذاء


>وفى هذا السياق توضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات التى تعزز قوة الأسنان، وتجعلها صامدة لسنوات أمام المشكلات الشائعة كالكسور، والضعف والحساسية المعروفة.

أطعمة ومشروبات لتقوية الأسنان


>ونصحت الدكتورة صفاء عمر بضرورة التركيز على نوعيات بعينها من الغذاء والشراب، وبالبعد عن نوعيات أخرى ضارة باللثة وصحة الفم، ومن أهم الطعام والشراب المفيد لها:

*السمسم: مصدر مهم للكالسيوم اللازم لصحة الجسم بشكل عام وتعزيز قوة الأسنان والضروس.
>*المكسرات: غنية بالفيتامينات وكذلك الأملاح المعدنية وهى تنشط إفراز اللعاب اللازم للحفاظ على

سلامة الفم


>*الشاى الأخضر: يساعد فى القضاء على البكتيريا التى تتواجد داخل ثنايا الأسنان ويحارب التسوس
>*التفاح الأخضر: يمنع تراكم بقايا الطعام فى الأسنان ويحافظ على الأسنان من التسوس
>*الكاكاو: غنى بحمض التانيك الذى يقاوم التسوس.
>*الألبان وكل منتجاتها: غنية بالطبع بالكالسيوم والفوسفات وفيتامين د، وتساعد على بناء الأسنان والمحافظة عليها.
>*الخضراوات الورقية: لاحتوائها على كمية وفيرة من الألياف التى تساعد بشكل كبير على نظافة الأسنان من كل ما يضعفها

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