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سكرتير عام "جنوب سيناء": 9 ملايين جنيه متأخرات تحصيل الشقق بالمحافظة

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سكرتير عام "جنوب سيناء": 9 ملايين جنيه متأخرات تحصيل الشقق بالمحافظة سكرتير عام "جنوب سيناء": 9 ملايين جنيه متأخرات تحصيل الشقق بالمحافظة
أكد اللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة لجنوب سيناء خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد اليوم، أن هناك 9 ملايين جنيه متأخرات لم تحصل من قاطنى الشقق بمدن جنوب سيناء .

وطالب عيسى من المسئولين بالمحافظة ورؤساء المدن مناقشة مشاكل الإسكان البدوى بمدن الحافظة مع مراعاة عدم إنشاء أى مساكن بدوية جديدة، إلا بعد التوقيع من شيخ القبيلة وعضو البرلمان والإفادة بأسماء من يقطن بهذه المساكن، وشدد على اختيار الأماكن بعيدا عن مجرى السيل.

وعلل عيسى أن سبب عزوف أبناء البدو عن استلام المساكن البدوية رغبتهم فى الحصول على وحدات سكنية داخل المدن.

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مصر 365