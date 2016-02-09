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قرار جمهورى باعتبار أراضى العاصمة الإدارية من مناطق المجتمعات العمرانية

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قرار جمهورى باعتبار أراضى العاصمة الإدارية من مناطق المجتمعات العمرانية قرار جمهورى باعتبار أراضى العاصمة الإدارية من مناطق المجتمعات العمرانية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 57 لسنة 2016 باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويشمل القرار، تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية، تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، وتكون قيمة الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة من حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى رأسمالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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